L’armée israélienne et le Shabak ont attaqué hier (mercredi) des terroristes de l’organisation terroriste du Hamas dans un complexe de commandement et de contrôle et un lieu de rencontre central de l’organisation terroriste dans la région de Jabalya, dans le nord de la Bande de Gaza.

Tsahal confirme ce soir qu’à la suite de l’attaque, le terroriste Shadi Diab Abdel Hamid Falouji, membre du bataillon Est de Jabalya de l’organisation terroriste du Hamas qui a envahi le territoire israélien et participé au massacre meurtrier du 7 octobre, a été éliminé.

En plus de l’élimination de Falouji, les terroristes suivants ont été éliminés dans l’attaque :

Mohammed Sharif – terroriste de la sécurité générale de l’organisation terroriste du Hamas, qui a participé à la cérémonie cynique de libération de la soldate captive Agam Berger.

Mohammed Hani Attia Daour – terroriste qui servait comme chef d’une cellule de roquettes dans l’organisation terroriste du Hamas.

Mohammed Issa Mahmoud Askari – terroriste dans le système de roquettes de la division nord et agent de sécurité générale de l’organisation terroriste du Hamas.

»Avant l’attaque, de nombreuses mesures ont été prises pour réduire le risque de blesser des civils, y compris l’utilisation de surveillance aérienne et d’informations supplémentaires des renseignements. L’organisation terroriste du Hamas viole systématiquement le droit international, en utilisant cyniquement et cruellement les institutions civiles et la population comme boucliers humains pour des actes terroristes. L’armée israélienne et le Shabak continueront d’agir contre l’organisation terroriste du Hamas afin de protéger l’État d’Israël », a précisé le porte-parole de Tsahal.