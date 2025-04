L’armée israélienne a annoncé ce dimanche avoir mené une frappe aérienne ciblée dans le sud du Liban, éliminant Hussein Ali Nasser, identifié comme le numéro deux de l’unité 4400 du Hezbollah, chargée de la logistique et des approvisionnements.

Selon Tsahal, Nasser jouait un rôle central dans la contrebande d’armes et de fonds vers le Liban, en collaboration avec des agents iraniens, dans le but de restaurer les capacités militaires du Hezbollah. Il aurait notamment organisé des transferts via l’aéroport international de Beyrouth, avec l’aide d’agents opérant clandestinement parmi le personnel de l’aéroport.

En parallèle, il aurait aussi dirigé des négociations d’achats d’armements auprès de trafiquants à la frontière syro-libanaise, tout en supervisant plus largement les efforts de renforcement militaire de l’organisation.

Selon un responsable sécuritaire, les actions de Tsahal au Liban aujourd’hui en font une »journée particulièrement significative » sur le plan de la lutte contre le Hezbollah et ses tentatives de se réimplanter.