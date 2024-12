L’armée israélienne continue d’oeuvrer pour faire respecter le cessez-le-feu au Liban.

Au cours de la dernière journée, les forces de Tsahal ont mené des opérations dans plusieurs endroits du sud du Liban afin de neutraliser des menaces pesant sur l’État d’Israël et constituant des violations des conditions de l’accord de cessez-le-feu.

Hier (samedi), des soldats de Tsahal ont repéré plusieurs terroristes armés près d’une église dans le sud du Liban, utilisée par l’organisation terroriste Hezbollah. Ils ont ouvert le feu sur les terroristes et les ont neutralisés. Les terroristes éliminés étaient des membres des unités de défense terrestre de Khiam, ainsi que des unités de missiles antichars et d’artillerie du Hezbollah, et avaient tiré sur les troupes israéliennes depuis l’église.