Lors d’une opération conjointe de Tsahal et du Shin Bet, des avions de l’armée de l’air israélienne ont attaqué et éliminé le commandant de la brigade des camps centraux du Jihad islamique, le terroriste Muhammad Qatrawi, dans le centre de la bande de Gaza.

Qatrawi organisait les tirs de roquettes sur le territoire israélien depuis le centre de la bande de Gaza. Il était responsable de la planification et de l’exécution de nombreuses attaques terroristes contre les forces de Tsahal et le front intérieur israélien. Il a occupé un certain nombre de postes au sein de l’organisation, notamment celui de commandant adjoint de brigade et d’officier de renseignement.