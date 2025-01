Le porte-parole de Tsahal a indiqué qu’hier (mardi), des terroristes du Hezbollah ont été repérés en train de manutentionner des armes près d’un entrepôt au Sud Liban.

Ils ont été éliminés par un raid de l’armée de l’air et l’entrepôt détruit.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

»Tsahal est toujours lié par l’accord entre Israël et le Liban, elle est déployée au Sud Liban et agit pour supprimer toute menace contre l’Etat d’Israël et ses citoyens », a déclaré le porte-parole de l’armée israélienne.