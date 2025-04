Le porte-parole de Tsahal a indiqué ce matin (vendredi) que les forces israéliennes ont commencé à opérer ces dernières heures dans la zone de Shuja’iyya, au nord de la bande de Gaza, dans le but d’approfondir le contrôle et d’élargir la zone de sécurité.

Dans le cadre de cette opération, les combattants israéliens ont jusqu’à présent éliminé plusieurs terroristes et détruit des infrastructures terroristes. Entre autres, un centre de commandement et de contrôle utilisé par les terroristes du Hamas pour planifier et diriger des actions terroristes a été détruit.

Au cours de l’opération et avant celle-ci, les forces de Tsahal permettent aux civils d’évacuer la zone de combat par des couloirs sécurisés, afin d’assurer leur protection.

»Les forces de Tsahal continuent d’agir contre les organisations terroristes dans la bande de Gaza afin de protéger les citoyens de l’État d’Israël », a déclaré le porte-parole de Tsahal.