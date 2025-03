L’armée israélienne a considérablement élargi son champ d’action militaire dans la bande de Gaza ce jeudi matin, en lançant une offensive terrestre au nord du territoire tout en consolidant sa présence sur l’axe stratégique de Netzarim.

Les opérations ont débuté aux premières heures à Beit Lahia, dans la zone côtière nord de Gaza, avec un dispositif combinant frappes aériennes et manœuvres au sol. Deux équipes de combat de bataillon, incluant des forces de la brigade 188, ont été déployées et ont pris position le long de l’axe côtier.

En parallèle, les forces conjointes de Tsahal et du Shin Bet (service de sécurité intérieure) ont poursuivi leurs frappes nocturnes contre environ quarante cibles terroristes réparties dans l’enclave palestinienne. L’aviation israélienne a visé des groupes terroristes, des infrastructures militaires, des dépôts d’armes et d’autres installations qualifiées de « menaces pour les forces de Tsahal et l’État d’Israël ».

Cette intensification militaire s’accompagne d’une campagne d’information auprès des civils gazaouis. Ce matin même, le colonel Avichai Edraee, porte-parole arabophone de Tsahal, a diffusé un message d’avertissement sur Twitter concernant la reprise des opérations sur l’axe Netzarim. « Les forces de Tsahal ont commencé des opérations terrestres dans le centre et le sud de la bande de Gaza, dans le but d’augmenter la zone de défense entre le nord et le sud », a-t-il précisé.

Pour assurer la sécurité des civils, l’armée a imposé des restrictions de circulation: « Les déplacements sont interdits sur l’autoroute Salah ad-Din entre le nord et le sud de la bande de Gaza et vice versa. » Seule la route côtière al-Rashid reste accessible pour les déplacements du nord vers le sud du territoire.

Cette nouvelle phase d’opérations marque une escalade significative dans la stratégie israélienne visant à accentuer la pression militaire sur le Hamas.