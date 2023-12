Cinq des otages ont été retrouvés morts par les soldats de Tsahal à Jabaliya dans le nord de la Bande de Gaza et ont pu être rapatriés pour être enterrés en Israël: Elia Toledano z’l, Eden Zacharia z’l et trois soldats Ron Shermer z’l, Nick Beizer z’l et Ziv Dado z’l.

Tsahal a dévoilé ce soir (dimanche) des détails de l’opération qui a permis le sauvetage de ces corps ainsi que des images du tunnel où ils ont été trouvés.

Lors de cette opération, les combattants ont mis à jour un réseau stratégique de tunnels qui servaient au commandement nord du Hamas. Le poste de commandement souterrain comprenait deux niveaux: le premier à une profondeur de 10 mètres sous terre et le second de 20 mètres. Ce réseau était constitué d’embranchements qui permettaient aux terroristes de combattre et de circuler.

Dans ce poste de commandement, les soldats israéliens ont trouvé des armes, des sites de fabrication d’armes et des chambres pour se cacher en cas d’urgence. Le réseau débouchait sur une entrée qui arrivait dans la maison du commandant du bataillon nord du Hamas, Ahmed Ghandour, éliminé par Tsahal le 26 novembre dernier.

Ce réseau de tunnels passait sous une école et un hôpital qui leur servaient de bouclier.

Grâce à un travail d’équipe entre les combattants et les services de renseignements, les soldats ont pu récupérer les corps des cinq otages. L’officier qui dirigeait l’opération a rappelé avant à ses soldats l’importance d’une telle mission, afin de permettre à ces victimes d’être enterrées. Lorsque les dépouilles ont été récupérées, les soldats ont récité le kadich pour ces cinq personnes assassinées par le Hamas.