A 50 mètres de profondeur, sur 4 kilomètres et mesurant 3 mètres de haut: Tsahal publie aujourd’hui (dimanche), les images du plus grand tunnel jamais découvert dans la Bande de Gaza.

Il relie Jabaliya à la frontière avec Israël sous le passage d’Erez, à quelques mètres du kibboutz Netiv Haassara. C’est par le passage d’Erez qu’entraient les hommes d’affaires et les travailleurs gazaouis en Israël mais aussi les malades transportés dans les hôpitaux israéliens.

Ce tunnel stratégique est tellement grand que des voitures et des motos peuvent y circuler dans le but de mener des attaques de grande envergure contre le passage d’Erez et les localités israéliennes au nord de la Bande de Gaza.

La construction a coûté des millions de dollars. Elle a été commandée et supervisée par Mouhamad Sinouar, le frère de Yahya Sinouar.

Les travaux ont été réalisés par une équipe spéciale venue de Khan Younès. Les matériaux utilisés sont inédits dans la Bande de Gaza.

Le Hamas n’a, pourtant, pas utilisé ce tunnel lors de l’attaque du 7 octobre.

Tsahal a reconnu ne pas avoir eu connaissance de l’existence de ce tunnel jusqu’à maintenant. L’armée israélienne précise qu’il n’arrivait pas dans le territoire israélien et qu’il n’avait pas réussi à déjouer la ligne de défense souterraine construite par Israël.

L’itinéraire comporte plusieurs embranchements et divisions qui forment un réseau de tunnels large et ramifié. Le long du parcours se trouvent des infrastructures d’égouts, d’électricité, de communication et de téléphonie, ainsi que des portes supérieures conçues pour empêcher l’entrée des forces de Tsahal. De nombreuses armes ont été découvertes à l’intérieur.

​

Le ministre de la Défense Yoav Gallant s’est rendu sur place.

Ce gigantesque tunnel doit être prochainement détruit par Tsahal.