Les forces de Tsahal ont détruit cette nuit (mardi à mercredi), un laboratoire d’explosifs dans le camp de réfugiés de Balata près de Naplouse.

A l’intérieur se trouvait sept bombes prêtes à l’emploi. Elles ont également détruit une réserve où se trouvaient huit bombes prêtes à l’emploi.

במהלך הפעילות ניטרלו הכוחות מטען שהונח בציר הכניסה למחנה הפליטים והיה מוכן להפעלה. בנוסף, חשודים יידו אבנים, השליכו מטענים ובוצע ירי לעבר הכוח, שהגיב בירי לעבר חמושים במרחב. אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/PiShFdV4TS — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 16, 2023

Pendant l’opération, les combattants israéliens ont également neutralisé une charge explosive sur leur passage à l’entrée de la ville. Ils ont, par ailleurs, été la cible de jets de pierre, d’explosifs et de tirs. Ils ont répliqué en tirant sur les émeutiers. Aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs de Tsahal.

Un peu plus tôt dans la nuit, des terroristes ont ouvert le feu sur des soldats à un poste militaire près de Naplouse. Les soldats ont tiré sur les terroristes et les ont arrêtés. Ils étaient armés d’un M-16 et dans leur voiture ils transportaient des bombes artisanales, des grenades, du matériel militaire et plus de dix chargeurs. Là aussi, il n’y a eu aucun blessé du côté des forces israéliennes.