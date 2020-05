Dans la nuit de dimanche à lundi, Tsahal a procédé à la destruction de la maison de Qassem Shibli, l’un des terroristes qui avaient assassiné le jeune Rina Schnerb hy »d au mois d’août 2019. La destruction a été autorisée (!) après que la Cour suprême ait rejeté plusieurs requêtes de la famille du terroriste et d’organisations de gauche qui la soutiennent. Les maisons de deux autres complices ont déjà été détruites mais celle du chef du commando, Samir Arbid, est quant à elle toujours débout.

Lors de la destruction, des échauffourées ont eu lieu entre les soldats et des émeutiers arabes qui ont tenté de l’empêcher en lançant des pierres et des bouteilles incendiaires.

Le ministre de la Défense Naftali Benett a déclaré: « Cette nuit, nous avons réglé nos comptes à l’ignoble terroriste qui avait pris part à l’assassinat de notre chère Rina Schnerb hy »d. La destruction de maisons de terroristes est un outil efficace dans la dissuasion contre les terroristes. Chaque terroriste potentiel y pensera à deux fois avant de passer à l’acte. Nous continuerons à prélever un prix fort pour quiconque lèvera la main sur des citoyens israéliens. Celui qui nous frappe sera frappé en retour. Le sang juif ne sera plus quantité négligeable ».

Devorah Gonen, la maman de Dany Gonen hy »d, assassiné près de la source qui porte son nom, Maayan Dany, et près de laquelle a été assassinée Rina hy »d, a remercié les forces de sécurité tout en se demandant pourquoi la maison du terroriste n’a pas été détruite totalement: « Il faut détruire la maison des terroristes de manière totale et 24h après tout attentat, afin de ne pas laisser leurs familles et ceux qui les aident de gagner du temps. Rien ne rendra Dany hy »d et Rina hy »d, mais nous espérons que le gouvernement renforcera la dissuasion afin d’éviter le prochain attentat ».

Vidéos:

Photo porte-parole Tsahal