Le porte-parole de Tsahal a démenti avoir bombardé un convoi humanitaire à Rafah.

Sur la base de renseignements indiquant la présence de terroristes du Hamas, Tsahal a mené des frappes précises contre des terroristes armés du Hamas rassemblés en deux points de rencontre différents dans le sud de Gaza. Les terroristes opéraient sur le corridor humanitaire. Cette frappe avait pour objectif d’assurer la livraison sécurisée de l’aide humanitaire destinée aux civils de Gaza.

”Tous les terroristes éliminés étaient des membres du Hamas et planifiaient de détourner par la violence des camions d’aide humanitaire pour les transférer au Hamas, soutenant ainsi la poursuite d’activités terroristes et empêchant cette aide d’atteindre les civils de Gaza, comme cela a été le cas dans le passé. Nous soulignons que Tsahal ne frappe pas les camions d’aide humanitaire et que le corridor humanitaire reste ouvert et actif. Tsahal poursuit ses opérations précises contre l’organisation terroriste du Hamas et prend toutes les mesures possibles pour éviter de nuire aux civils non impliqués”, a écrit le porte-parole de Tsahal.