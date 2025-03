Les forces de Tsahal, la police du district sud et la police des frontières ont déjoué une tentative de contrebande d’armes à la frontière avec l’Égypte.

Hier soir (jeudi), des forces de Tsahal de la brigade Paran, l’unité Maguen de l’unité centrale du district sud et des forces de la police des frontières ont repéré un drone tentant de faire passer clandestinement des armes du territoire égyptien vers Israël.

Les soldats opérant dans la zone ont empêché la contrebande et saisi neuf armes ainsi qu’un drone.

Le drone et les armes saisis ont été transférés à l’unité Maguen du district sud pour un traitement et une enquête plus approfondis.