Les forces de sécurité israéliennes ont localisé et détruit l’une des planques du chef du Hamas, Yahya Sinwar, dans un appartement situé dans le nord de la bande de Gaza, près de la ville de Gaza. Ce logement se trouve au-dessus d’un important réseau de tunnels de 218 mètres de long utilisés par de hauts responsables du Hamas.

Le porte-parole de Tsahal a précisé que les tunnels contenaient un réseau électrique, des infrastructures de ventilation et d’égouts, des moyens d’hébergement et des salles de prière et de repos, en soulignant qu’ils avaient été construits pour permettre aux terroristes d’y rester pendant de longues périodes. Il a ajouté : “Après la fin de l’enquête et de l’activité opérationnelle menée le long de la route, le tunnel a été détruit par des combattants de l’unité Yahalom”.