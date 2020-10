Le secret a été levé sur l’intense activité de Tsahal mardi près de la clôture de sécurité. Tsahal a annoncé mardi soir avoir mis au jour un tunnel terroriste souterrain qui partait de Khan Yunes et pénétrait d’une centaine de mètres en territoire israélien. Il a été creusé à plusieurs dizaines de mètres de profondeur et a probablement été repéré par les moyens technologiques ultrasophistiqués qui équipent la muraille souterraine installée par Tsahal et qui sera définitivement terminée en 2021.

Dans sa conférence de presse, le porte-parole de Tsahal, général de brigade Hedy Silberman a noté avec satisfaction que cette découverte démontre le nouveau cap atteint par Tsahal sur le plan technologique dans son combat contre le terrorisme. Il a précisé qu’à aucun moment les habitants de la région n’ont été en danger malgré le fait que ce tunnel ait déjà pénétré en territoire israélien. Il a indiqué que c’est le premier tunnel qui se heurte à ce nouvel obstacle technologique et a souligné que Tsahal a déjà mis au jour une vingtaine tunnels terroristes depuis l’Opération « Tsouk Eitan » en 2014. L’officier n’a pas oublié de mentionner que la construction de ces tunnels entraîne un coût énorme qui est détourné de l’argent qui devrait servir au bien-être de la population de la bande de Gaza.

Le tunnel sera neutralisé par Tsahal dans les jours qui viennent.

Photos porte-parole Tsahal