Le porte-parole de Tsahal a confirmé cet après-midi, dans un communiqué, que les six otages dont les dépouilles ont été rapatriées, ont été assassinés par balles par le Hamas.

Le QG des familles d’otages a déclaré: ”La découverte de balles dans les corps d’Avraham Munder, z’l, Alex Danzig, z’l, Haïm Perry, z’l, Yagev Buchstav, z’l, Yoram Metzger, z’l et Nadav Poppelwell, z’l, constitue une preuve supplémentaire de la cruauté des terroristes qui détiennent 109 otages depuis 321 jours. Chaque minute qui passe sans accord, un autre otage peut être tué et après 10.5 mois de guerre, pendant lesquels les otages souffrent, meurent et sont abandonnés, tout le monde sait que le retour de tous les otages ne se fera que par le biais d’un accord. Le rapatriement de dépouilles n’est pas une victoire, mais un échec total de la direction de l’Etat alors que six otages auraient pu revenir en vie sont revenus dans des cercueils”.