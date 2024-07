Tsahal a confirmé ce soir avoir éliminé aujourd’hui (mercredi), dans le cadre d’une opération ciblée, un très haut placé du Hezbollah.

Il s’agit de Muhammad Neamah Naser, commandant de l’unité Aziz de l’organisation terroriste Hezbollah.

Naser a pris ses fonctions en 2016 et a dirigé les attaques de roquettes et de missiles antichars depuis le sud-ouest du Liban contre les civils, les communautés et les forces de sécurité israéliennes. Il a également dirigé un grand nombre d’attaques terroristes contre Israël, tant pendant qu’avant la guerre, et a précédemment occupé plusieurs postes centraux au sein de l’organisation terroriste Hezbollah.

Il était l’homologue de Sami Taleb Abdullah, commandant de l’unité Nasser, qui a été éliminé le mois dernier. Ensemble, ils comptaient parmi les terroristes les plus importants du Hezbollah dans le sud du Liban.

Il y a quelques jours le Premier ministre a donné son feu vert pour cette opération qui s’est donc déroulée comme prévu.

Le Hezbollah a promis que cette élimination ne resterait pas impunie.