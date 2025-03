Tsahal vient de confirmer l’élimination hier soir (dimanche) d’Ismaïl Barhoum, le Premier ministre du Hamas à Gaza lors d’une frappe précise sur l’hôpital Nasser où le terroriste se trouvait.

Ismaïl Barhoum, responsable des institutions et des finances au sein du bureau politique de l’organisation terroriste du Hamas, était le successeur d’Issam Al-Da’alis, ancien chef du gouvernement du Hamas, qui a été éliminé la semaine dernière.

Barhoum jouait un rôle central au sein du bureau politique de l’organisation et participait aux prises de décision ayant un impact direct sur les activités terroristes du Hamas contre les forces de Tsahal dans la bande de Gaza.

Il était chargé de la gestion des finances de l’organisation terroriste dans la région, notamment du transfert de fonds vers la branche militaire du Hamas pour la planification et l’exécution d’attaques terroristes contre Israël. Ces fonds permettaient à l’organisation de se maintenir dans la bande de Gaza et servaient à financer des activités terroristes ainsi qu’à acquérir des armes constituant une menace pour les citoyens israéliens.

»Barhoum a été éliminé alors qu’il opérait à l’hôpital Nasser. Cet événement illustre une fois de plus la violation systématique du droit international par le Hamas, qui s’approprie des infrastructures civiles, empêchant ainsi la reconstruction de la population à Gaza et exploitant cruellement les civils comme boucliers humains pour ses activités. Tsahal et le Shabak continueront à agir contre l’organisation terroriste du Hamas afin d’éliminer toute menace pesant sur les citoyens israéliens », a déclaré le porte-parole de Tsahal.