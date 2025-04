Tsahal vient de confirmer l’élimination du chef du bataillon de Shuja’iyya dans la Bande de Gaza.

Tsahal et le Shabak ont mené hier (mercredi) une frappe contre un centre de commandement et de contrôle situé dans la région de la ville de Gaza, à environ un kilomètre des forces israéliennes opérant dans la zone.

Ce centre était utilisé par plusieurs terroristes de l’organisation Hamas pour planifier et exécuter des attaques terroristes contre des civils israéliens et les forces de Tsahal.

Lors de cette frappe, le terroriste Haitham Razek Abd al-Karim Sheikh Khalil a été éliminé. Il était le commandant du bataillon de Shuja’iyya au sein de l’organisation terroriste Hamas, et avait dirigé l’attaque meurtrière contre Nahal Oz lors du massacre du 7 octobre. Pendant la guerre, il a promu et mis en œuvre des actions terroristes contre les forces de Tsahal, notamment en posant des explosifs et en piégeant des zones de combat.

Ces dernières années, il avait servi comme commandant de compagnie au sein du bataillon, responsable du dossier du creusement des tunnels, et dans son dernier poste, comme commandant de la compagnie Nukhba, impliqué dans plusieurs opérations terroristes contre nos forces.

Il avait été nommé commandant du bataillon de Shuja’iyya après l’élimination de ses prédécesseurs, Jamil Wadia puis Wafaa Farhat.

Avant la frappe, des mesures ont été prises pour réduire au maximum les dommages collatéraux parmi les civils, notamment l’utilisation de munitions de précision, des observations aériennes et des renseignements supplémentaires. Tsahal souligne que l’organisation terroriste du Hamas viole systématiquement le droit international en utilisant de manière cynique des infrastructures civiles et la population comme boucliers humains pour ses activités terroristes.