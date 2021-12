Avec le nombre incalculable de jets de pierres et de cocktails Molotov contre des soldats ou des véhicules civils, Tsahal a pris une décision salutaire concernant les consignes d’ouverture du feu : désormais, les soldats ou toutes forces de sécurité seront habilités à faire feu en direction de terroristes qui ont lancé des pierres ou des cocktails Molotov, même après leur acte lorsqu’ils ne représentent plus un danger immédiat et tant que les soldats seront en contact visuel avec eux. Jusqu’à présent, il était permis de tirer uniquement sur des terroristes en train de commettre leur méfait ce qui muselait les forces de sécurité, faisait peser un risque sur eux et provoquait un sentiment d’immunité chez les terroristes.

Cette décision prise par Tsahal a été bien accueillie à droite:

Pour Im Tirtsou, Maten Peleg a déclaré : « Nous saluons ce changement décisif après plus d’une décennie où les soldats combattaient avec une main liée derrière le dos. Désormais, les soldats pourront tirer sur les lanceurs de pierres même s’ils s’enfuient après leur acte, tant qu’ils sont dans le secteur. Cela permettra sans aucun doute de mettre fin à la situation intenable de ces jets de pierres continuels qui s’est répandue ces derniers mois. Nous espérons qu’il ne s’agit pas d’une déclaration en l’air qui sera vidée de sa substance lors des briefings des officiers de terrain et que nos soldats bénéficieront de tout le soutien nécessaire de leurs officiers, de la hiérarchie et du Procureur de Tsahal.

Organisation Torat Le’hima : « Il s’agit d’une rectification salutaire de la part du commandant de la Division Judée-Samarie Avi Blut (…) Les soldats l’accueillent avec satisfaction. Nous espérons voir cela sur le terrain, avec des terroristes éliminés et non plus des hésitations ou des demandes d’autorisation aux supérieurs avant de tirer sur des terroristes comme cela s’est passé ces derniers mois.

Avi Maoz (Hatziyonout Hadatit) : « Je salue cette décision du chef d’état-major pour sa décision de permettre d’éliminer les ennemis. Il faut dissuader le terrorisme, le terrasser, et pour cela, il faut être déterminé et être convaincus de notre bon droit ».

