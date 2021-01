Lors de la dernière attaque au sud de la Syrie, mercredi soir, les appareils de Tsahal ont frappé des positions du Hezbollah situées dans une zone contrôlée par l’armée syrienne. Fait inhabituel, Tsahal a lancé jeudi un avertissement au commandant de la brigade 112 de l’armée syrienne qui contrôle la zone visée. Au moyen de tracts lancés depuis les airs, Tsahal avertit le général El-Amid Bassel Abu Aïd en ces termes : « Malgré nos avertissements précédents, vous avez continué à permettre au Hezbollah d’être présent dans votre secteur et parmi vos soldats. Sachez que vous vous mettez en danger ainsi que vos soldats pour rien en favorisant ainsi les intérêts du Hezbollah. Le Hezbollah vous fait croire qu’il sert les intérêts du sud de la Syrie mais c’est pur mensonge (…) Le Hezbollah n’amène que destruction et instabilité dans la région et à cause de lui, vous et votre armée en payez le prix. Il est temps que le Hezbollah quitte la Syrie, Il est temps que le Hezbollah quitte la brigade 112. Soyez un Syrien authentique qui oeuvre pour le bien de son pays et prenez les mesures nécessaires avant qu’il ne soit trop tard… »

Photo porte-parole Tsahal