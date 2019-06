Une cérémonie s’est déroulée mardi à l’observatoire de Har Adir, près de la frontière israélo-libanaise à l’occasion du 13e anniversaire du déclenchement de la 2e Guerre du Liban. Le commandant de la région militaire nord, général Amir Bar’am a noté que la dissuasion de Tsahal est pour l’instant effective sur le front nord depuis la fin de ce conflit mais il a également souligné que depuis ces treize ans, le Hezbollah ne cesse de se renforcer militairement et de solidifier ses positions le long de la frontière, en violation flagrante des résolutions de l’ONU.

Le général Bar’am a noté le succès de l’Opération « Bouclier du Nord » dans le cadre de laquelle les tunnels souterrains creusés par le Hezbollah ont été détectés et détruits, dont le plus important était creusé à une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Il a prévenu que Tsahal continuera à agir contre les velléités du Hezbollah « au grand jour comme de manière secrète ». Il a accusé l’organisation terroriste chiite d’être plus fidèle à son suzerain iranien qu’à la population libanaise et a prévenu le gouvernement libanais qu’en cas de nouveau conflit dans lequel Israël serait entraîné, le Hezbollah paiera certes un prix fort, mais également le Liban du fait de sa collaboration avec l’organisation terroriste.

Enfin, le commandant de la région militaire nord a félicité les officiers et soldats des unités stationnées dans le nord du pays qui par leurs qualités professionnelles et huamaines ainsi que leur motivation assurent un avantage net à Tsahal.

Photo porte-parole Tsahal