Le journaliste Avishaï Grinzaig de la chaine Kan dévoile ce soir une information qui fait froid dans le dos.

D’après ses sources, Tsahal aurait mis la main sur une brochure du Hamas avant le 7 octobre, détaillant exactement toute l’opération menée ce samedi noir.

Invasion des avant-postes et des bases de Tsahal, incursion dans les kibboutzim, assassinat et enlèvement des habitants avec l’objectif de conquérir Sdérot, Netivot et Ofakim, tout y était écrit.

Le programme détaille même la manière dont les terroristes s’y prendront en détruisant la barrière de sécurité par le biais de missiles anti-chars, d’explosifs, de tunnels, de parapentes, de pick-ups, de motos. En parallèle, des roquettes devaient être tirées par milliers ainsi que des mortiers.

Dans cette brochure, le Hamas décrivait comment ”endormir” l’armée israélienne en organisant des manifestations à la frontière, comme celles que l’on a pu voir les semaines qui ont précédé les attaques, et parallèlement des signes de bonne volonté politique. Ainsi, les soldats seraient habitués à voir de l’agitation à la frontière et ne se méfieraient pas.

L’information est remontée dans les plus hautes sphères de l’armée qui ont estimé qu’il s’agissait de scénarios imaginaires puisque le Hamas ne possédait pas, d’après les hauts gradés, la capacité de mettre en oeuvre une telle opération. Une femme officier a émis l’hypothèse qu’ils étaient enfermés dans une conception qui pourrait leur jouer des tours, comme il y a 50 ans exactement avant la guerre de Kippour. Il a été décidé de ne pas tenir compte de son avis.