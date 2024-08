Des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne ont attaqué lundi matin des bâtiments militaires appartenant au Hezbollah dans les régions d’Aita a-Shaab et de Hanin. Plus tôt dans la journée, plusieurs appareils ont attaqué un commando de l’organisation terroriste dans la région de Houla et un lance-roquettes dans la région d’Aita a-Shaab dans le sud du Liban.