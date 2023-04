Dès minuit (cette nuit samedi à dimanche) et avant même que la réunion du cabinet de sécurité ait pris fin, Tsahal attaquait des cibles du Hamas dans la Bande de Gaza.

Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises cette nuit dans les localités du pourtour de Gaza.

A Sdérot, un immeuble de huit étages a été touché, vraisemblablement par un débris de roquette interceptée par le Dôme de fer. Des dégâts matériels sont à déplorer mais aucun blessé.

En tout, ce sont plus de 40 roquettes qui ont été tirées sur le sud d’Israël cette nuit, sans faire de blessés. DIx d’entre elles ont été interceptées par le Dôme de fer.

L’armée de l’air de Tsahal a visé plusieurs cibles précises du Hamas dans la Bande de Gaza dont deux tunnels, des sites de fabrication d’armement, un puits qui menait à un site souterrain de fabrication d’armes. En tout, ce sont 10 cibles qui ont été attaquées, selon le porte-parole de Tsahal et 50 tonnes de bombes qui ont été larguées sur Gaza.

Vers 1h30, la réunion du cabinet de sécurité s’est terminée après une première journée de Pessah marquée par des tirs de roquette sur Israël au sud depuis Gaza mais aussi au nord depuis le Liban.

Un peu après 4h ce matin, Tsahal attaquait aussi le Sud Liban. Là aussi, ce sont des cibles du Hamas qui ont été visées. L’organisation terroriste est installée dans cette zone et c’est elle qui a tiré les missiles sur le nord d’Israël pendant la fête.

Le porte-parole de Tsahal a annoncé que l’armée de l’air israélienne avait attaqué principalement trois cibles du Hamas au sud de Rashidieh où se trouve un camp de réfugiés palestiniens. Ce lieu a été identifié comme celui d’où ont été lancés les missiles sur Israël.

Israël a fait savoir que Tsahal tenait le Liban pour responsable de toute activité terroriste sur son territoire y compris des tirs effectués par les milices du Hamas.

Le gouvernement libanais a condamné les tirs de roquette sur Israël et appelé au calme.

L’Egypte, qui joue en général le rôle de médiateur, a demandé à Israël de ne pas viser des immeubles où vivent des civils et de mettre fin à ses bombardements. De son côté, Israël a annoncé à l’Egypte que l’évolution des événements dépendait entièrement de l’attitude des organisations terroristes et refuse, pour l’heure, de stopper les attaques sur les cibles du Hamas à Gaza et au Sud Liban.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré à l’issue de la réunion du cabinet de sécurité: »La réponse d’Israël, ce soir et par la suite, fera payer le prix fort à nos ennemis ».

L’atmosphère a également été tendue ce matin, sur le Mont du Temple, avec le début des prières du troisième vendredi du Ramadan. Un drapeau du Hamas a été brandi sur place et la police a procédé à des arrestations après que des émeutes ont, à nouveau, éclaté.