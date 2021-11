Afin de lutter contre le fléau des vols de matériel, d’armes et de munitions par des Bédouins dans des bases de Tsahal ou des zones de tir, l’état-major a décidé d’assouplir les consignes de tir. Dorénavant, les soldats pourront tirer en direction des voleurs après les sommations d’usage. Cela fait des années que les soldats ressentaient une immense frustration face à cet aspect de la délinquance bédouine face à laquelle ils se sentaient impuissants. Les armes volées à Tsahal entrent dans le circuit des guerres entres clans, de la criminalité organisée et du terrorisme. Ces consignes seront aussi allégées à la frontière israélo-égyptienne pour lutter contre le phénomène de la contrebande ainsi qu’en Judée-Samarie suite à des situations dans lesquelles des soldats ont fait face à des situations de grand danger sans savoir s’ils avaient le droit de tirer ou non, de crainte de poursuites judiciaires.

Cette décision est probablement le fruit des manifestations de mères qui ont suivi la mort de Bar-El Shemueli hy »d. L’organisation Im Tirstou, qui a accompagné ce mouvement a salué cette décision : « Enfin, les soldats de Tsahal pourront mettre fin au vol d’armes dans les bases militaires. Mais le chemin est encore long jusqu’au rétablissement de la dissuasion. Tant que les soldats qui servent dans la bordure de la bande de Gaza sont abandonnés à leur sort avec des consignes d’ouverture du feu évasives qui les mettent en danger… ».

Le mouvement Regavim, qui suit de près les actions illégales bédouines dans le Néguev parle d’un « pas important dans la direction d’un retour de la dissuasion et du sentiment de sécurité. Les mains de nos soldats ont été liées depuis trop d’années ».

La députée Orit Struck (Hatziyonout Hadtit) a appelé Tsahal à passer au stade suivant et à alléger les consignes de feu pour les soldats qui servent près de la bande de Gaza. « Une armée qui place la vie des ennemis avant celle de ses soldats n’est pas une armée morale » a rajouté la députée.

Porte-parole Tsahal