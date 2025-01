A la différence de l’annonce faite par le ministre de la Défense, Israël Katz, et à ce qui a été rapporté plus tôt qui faisait état du rapatriement des corps de deux otages, le porte-parole de Tsahal a publié un communiqué indiquant que seul le corps de Youssef Ziyadne avait été rapatrié de Gaza.

Tsahal précise que des éléments trouvés dans le tunnel au sud de la Bande de Gaza où le corps de Youssef a été trouvé soulèvent des craintes pour la vie de son fils Hamza.

»Tsahal et le Shabak ont découvert et ramené hier (mardi) d’un tunnel dans la zone de Rafah le corps de Youssef Ziyadne et l’ont rapatrié en Israël. Youssef, z’l, a été enlevé le 7 octobre et assassiné en captivité.

Dans le cadre de cette opération, des éléments relatifs au fils de Youssef, Hamza, qui a été enlevé le 7 octobre soulèvent des craintes pour sa vie ».