Le directeur général du ministère israélien de la Défense, le général Eyal Zamir, a signé une commande d’une valeur de plus de 220 millions de dollars pour des milliers de munitions de mortier à guidage de précision « Iron Sting » d’Elbit Systems (PGM) destinées à renforcer les capacités opérationnelles des forces terrestres de Tsahal.

Elles sont équipées de systèmes sophistiqués de guidage laser et GPS, permettant un ciblage précis tout en minimisant les dommages collatéraux et en réduisant les risques pour les non-combattants. Ces munitions avancées représentent un bond significatif dans la capacité de Tsahal à mener des opérations dans des conditions de combat complexes et dans des environnements urbains.

En réponse au déclenchement de la guerre, la Direction des achats de défense a accéléré l’acquisition d’armements de pointe pour que les forces de Tsahal soient équipées des munitions les plus avancées et les plus efficaces, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle et leur sécurité.