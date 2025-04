L’armée israélienne a accusé ce mercredi le Hezbollah de violer l’accord de cessez-le-feu en tentant de reconstruire clandestinement un site de production d’armes dans le quartier de Dahiyya, au sud de Beyrouth.

Le lieutenant-colonel Avichai Edraei, porte-parole de Tsahal en langue arabe, a révélé que suite à un signalement israélien, une inspection surprise de l’armée libanaise a été menée sur le site souterrain. Toutefois, selon l’officier, l’organisation chiite aurait été informée à l’avance de cette visite, lui permettant d’évacuer temporairement les équipements incriminés.

« L’équipement a été de nouveau acheminé sur le site après la fin de l’inspection, en violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu, » a déclaré le colonel Edraei sur son compte X en publiant des cartes du site où opèrent des membres du Hezbollah.

D’après les informations divulguées par l’armée israélienne, cette installation militaire clandestine aurait été aménagée « à côté d’une école et sous des bâtiments résidentiels. » Le site avait déjà été ciblé par une frappe israélienne en novembre 2024. « C’est ainsi que le Hezbollah tente de réhabiliter un site de production à Dahiyya, de cacher ses activités aux mécanismes de surveillance et de mentir aux Libanais, » a ajouté le porte-parole militaire.

Ces accusations surviennent alors qu’haut responsable du Hezbollah a affirmé ce mercredi que son organisation serait prête à discuter de son désarmement avec le président libanais Joseph Aoun, à condition qu’Israël se retire complètement du sud du Liban et mette fin à ses opérations militaires. Trois sources politiques libanaises ont confirmé que le président envisagerait d’ouvrir prochainement des négociations sur ce sujet sensible.

L’accord de cessez-le-feu stipule que l’armée libanaise doit prendre le contrôle de toutes les installations militaires non officielles et détenir le monopole des armes au sud du fleuve Litani. Selon des sources proches du Hezbollah, l’organisation envisagerait de transférer à l’armée nationale certaines de ses armes situées au nord du Litani, notamment des missiles antichars et des drones.