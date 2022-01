Tsahal a abattu un drone multirotor au-dessus de la frontière israélo-libanaise. Il avait envoyé par le Hezbollah pour collecter des informations. Le porte-parole de Tsahal en langue arabe, lieutenant-colonel Avihaï Edery a adressé un message à l’organisation terroriste révélant que le drone avait par erreur pris des photos…des terroristes qui l’ont envoyé et téléguidé et que Tsahal connaissait désormais leur identité ! Il s’agit de membres de l’unité Redwan, une unité d’élite du Hezbollah qui agit près de la frontière pour collecter des renseignements sur les installations, positions et mouvements de troupes de Tsahal.

Depuis quelques années, le Hezbollah multiplie les envois de drones de reconnaissance et parallèlement, Tsahal a amélioré les capacités des unités chargées de détecter et abattre ces appareils. En 2019, 54 de ces appareils avaient pénétré en territoire israélien en 2020 ils étaient 94 et en 2021, 74 tentatives.

Photos porte-parole de Tsahal