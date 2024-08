Tsahal a rapatrié d’un tunnel de Khan Younès, les dépouilles de trois otages: Avraham Munder, 79 ans, du kibboutz Nir Oz, Yagev Buchstav, 35 ans et Nadav Poppelwell, 51 ans du kibboutz Nirim.

Le kibboutz Nir Oz a annoncé ce matin (mardi) que l’otage Avraham Munder, 79 ans, a été assassiné en captivité. Son neveu a révélé sur les ondes de Kan Reshet Beth que l’armée avait informé la famille qu’elle avait rapatrié sa dépouille depuis un tunnel de Khan Younès.

Avraham Munder, z’l, avait été enlevé le 7 octobre du kibboutz Nir Oz, avec son épouse Ruthi, sa fille Keren et son petit-fils Ohad, libérés lors de l’accord du mois de novembre dernier. Son fils, Roy avait été assassiné le jour de l’attaque.

Le kibboutz Nir Oz a publié: ”Le Kibboutz Nir Oz annonce avec une grande douleur l’assassinat d’Avraham Munder dans les geôles de Gaza après avoir subi des sévices physiques et psychologiques pendant des mois. Avraham avait 79 ans, il était membre du kibboutz et travaillait dans l’usine Nirlet. Il était un homme chaleureux et aimait beaucoup chanter. Nous nous souviendrons toujours de Munder, de sa voix claire, de son sourire chaleureux et de son amour infini pour sa famille et pour le kibboutz”.

Yagev Buchstav, 35 ans, a été enlevé le 7 octobre du kibboutz Nirim avec son épouse Rimon qui a été libérée au mois de novembre dernier. La famille avait été informée, il y a un mois, que Yagev avait été assassiné en captivité.

Nadav Popplewell, 51 ans, a aussi été enlevé du kibboutz Nirim le 7 octobre, avec sa mère Hanna Perry, qui a été libérée au mois de novembre dernier. Le 11 mai dernier, le Hamas avait diffusé une vidéo de Nadav, il était blessé au visage. Un mois après la diffusion de cette vidéo, Tsahal annonçait que Nadav était mort en captivité.