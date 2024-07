Tsahal et le Shabak ont annoncé ce matin (jeudi) dans un communiqué que les dépouilles de quatre otages avaient été rapatriées en Israël au terme d’une opération militaire à Khan Younès dans le sud de la Bande de Gaza.

Il s’agit de deux civils: Maya Goren et Oren Goldin et de deux soldats: le caporal-chef Kyril Brodsky et le caporal Tomer Ahimas.

Le sauvetage de leurs dépouilles a été effectué hier (mercredi) par les forces du Shabak en partenariat avec l’unité des commandos, les forces de Yahalom et d’Egoz sous la direction du bataillon 98.

Dans le communiqué, il est écrit: ”Les efforts sur le plan des renseignements en amont de l’opération ont été menés par le Shabak sur la base, notamment, d’interrogatoires de terroristes par le Shabak, de partenariats avec la coopération du commandement dédié aux otages dans les renseignements militaires et d’autres partenaires qui ont permis la mise en oeuvre de cette opération”.

Les équipes ont également travaillé en coopération avec l’institut médico-juridique de la police afin de procéder à l’identification des corps et de transmettre la nouvelle aux familles.