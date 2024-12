Le 20 août dernier, Tsahal a rapatrié les dépouilles de six otages: Avraham Munder, z’l, Alex Danzig, z’l, Haïm Perry, z’l, Yagev Buchstav, z’l, Yoram Metzger, z’l et Nadav Poppelwell, z’l.

Aujourd’hui (mercredi), l’armée israélienne a présenté aux familles des six otages les conclusions de l’enquête sur les circonstances de leur mort.

Des balles ont été retrouvées dans les corps des six hommes laissant supposer qu’ils ont été assassinés par balles par le Hamas. Avec eux se trouvaient les corps de six terroristes du Hamas morts dans un bombardement de Tsahal.

Ce bombardement date du mois de février 2024, c’est à cette période que les otages sont morts. L’armée israélienne émet, à partir de là, des hypothèses:

Les terroristes entendant les bombardements se rapprocher ont assassiné les otages avant de mourir eux-mêmes

Les blessures par balles n’ont pas causé la mort des otages mais le bombardement israélien dans lequel sont morts les terroristes.

Les otages ont été assassinés avant le bombardement de Tsahal

D’autres terroristes ont tiré sur les otages après le bombardement et alors qu’ils étaient déjà morts

Le temps écoulé entre leur mort et la découverte de leurs corps rend difficile l’évaluation du moment exact où ils ont été victimes des tirs.

Tsahal précise qu’elle ne disposait d’aucune information lui indiquant que des otages se trouvaient à cet endroit lorsque l’ordre de bombarder les lieux a été donné. L’armée israélienne assure que si une telle indication avait été en leur possession, le bombardement n’aurait pas été effectué.

Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, a pris connaissance des conclusions de l’enquête et a déclaré: ”Dans cette longue guerre, qui a commencé par une journée très difficile, la mission de ramener les otages en vie nous anime à chaque instant et nous faisons tous les efforts pour les ramener. Nous avons obtenu beaucoup de succès mais ils ne sont rien tant qu’il reste encore des otages. Tsahal est convaincue que les combats aident et font avancer leur retour, mais dans ce cadre nous avons aussi fait des erreurs. Nous ne pourrons plus ramener ces otages en vie mais il est important que les familles des otages sachent ainsi que tout le public que des milliers de soldats et d’officiers oeuvrent pour réussir et ne pas commettre d’erreurs dans cette mission importante. Chaque erreur que nous avons faite était dûe à un manque d’information et même de cela nous devons apprendre”.