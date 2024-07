Le porte-parole de Tsahal a annoncé que Tsahal avait fini sa mission dans le quartier de Tuffah dans la ville de Gaza. Les combattants ont pris d’assaut la maison du commandant du Hamas de la ville.

Ils ont ainsi neutralisé toutes les infrastructures terroristes qui s’y trouvaient. Une étape significative dans la prise de contrôle de la ville de Gaza.

Lors des combats qui ont permis la prise de contrôle de cette zone, les combattants israéliens ont éliminé des dizaines de terroristes, découvert des tunnels, de nombreuses armes et ont mis la main sur des documents de renseignements du Hamas qui relient directement la mosquée de Tuffah aux attaques du 7 octobre.

Le colonel Dvir Edry, qui a commandé les troupes dans la zone, a déclaré à ses soldats: ”Aujourd’hui, nous avons terminé notre mission à Tuffah. Au plus fort des combats, cette nuit, les combattants ont pris d’assaut les infrastructures terroristes localisées dans la maison du commandant de Gaza et les ont détruites. Les combattants agissent depuis deux mois avec détermination, professionnalisme et sang-froid dans un esprit de sacrifice et de bravoure”.