Le porte-parole de Tsahal a annoncé que l’armée israélienne avait organisé le passage de 68 enfants gazaouis ayant besoin de soins médicaux de la Bande de Gaza à l’Egypte par le passage de Kerem Shalom.

”Aujourd’hui (27 juin), nous avons facilité le passage de 68 enfants malades et blessés ainsi que leurs accompagnateurs depuis Gaza. Cela s’est fait via le passage de Kerem Shalom vers l’Égypte et l’étranger, en coordination avec des responsables du gouvernement américain, de l’Égypte et de la communauté internationale. Cela fait partie des nombreux efforts menés depuis le début de la guerre, conformément à la politique du Cabinet de sécurité et en coopération avec les agences de l’ONU, les pays étrangers et les organisations internationales, pour permettre et alléger le fonctionnement des installations médicales à une échelle suffisante à Gaza. Ces efforts comprennent l’entrée de matériel médical en grande quantité, dans le but de permettre et d’aider à la création d’hôpitaux de campagne supplémentaires”, a déclaré le coordinateur pour les activités du gouvernement dans les territoires (COGAT).