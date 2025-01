L’armée israélienne a mené des frappes aériennes contre des sites stratégiques du Hezbollah dans plusieurs régions du Liban dimanche soir. Les cibles visées incluaient des dépôts d’armes, des rampes de lancement de roquettes, un site militaire ainsi que des routes de transit à la frontière libano-syrienne, utilisées pour le transfert d’armes à l’organisation terroriste chiite.

Ces raids de Tsahal sont les premiers depuis plusieurs semaines en territoire libanais, alors qu’un accord de cessez-le-feu est toujours en vigueur entre Israël et le Hezbollah. Selon un communiqué de l’armée publié peu après les frappes, les infrastructures visées constituaient des menaces directes contre Israël et ses soldats. Tsahal a souligné avoir informé le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu de ses opérations, et s’est dit engagée à faire respecter les conditions de celui-ci. D’après les termes de l’accord conclu, l’armée libanaise a la charge de détruire les sites restants du Hezbollah.

Vendredi, les Etats-Unis ont fait savoir au Liban que les troupes israéliennes achèveraient leur retrait du sud du pays d’ici deux semaines, ouvrant la voie au déploiement de l’armée libanaise dans la région.