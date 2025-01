Afin de permettre aux soldats de mieux passer l’hiver au sommet du Hermon côté syrien, Tsahal a installé des postes militaires avec des infrastructures adaptées au climat.

Des logements provisoires isolés contre le froid, des chauffages, des générateurs et des systèmes de réchauffement de l’eau ont été installés sous la directtion du commandement nord et du département technologique et logistique de Tsahal.

Les combattants ont reçu également du matériel pour se protéger du froid.