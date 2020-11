Des appareils de Tsahal ont frappé en deux endroits en Syrie dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins huit objectifs appartenant essentiellement à des milices pro-iraniennes ont été visés au sud de Damas et dans le sud du Golan, près de Kuneitra. Parmi les cibles visées, des entrepôts de missiles. Comme à l’accoutumée, les médias syriens ont annoncé que la DCA a intercepté la plupart des missiles et qu’il n’y a eu que des dégâts matériels. Mais quelques heures plus tard, l’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé à Londres a fait état d’au-moins huit miliciens pro-iraniens qui ont été éliminés.

Appel d’Israël à l’Onu

Durant la même nuit – il faisait encore jour aux Etats-Unis – l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan a déposé une plainte devant le Conseil de sécurité demandant une résolution appelant au départ immédiat des troupes iraniennes et des milices pro-iraniennes de Syrie. L’ambassadeur a également demandé une condamnation des récentes atteintes à la souveraineté d’Israël par les terroristes à la solde de l’Iran qui avaient déposé des engins piégés près de la clôture de sécurité sur le Golan.

Dans sa lettre, Guilad Erdan accuse la Syrie de permettre à l’Iran de menacer la stabilité de la région au lieu de s’occuper de la reconstruction des infrastructures détruites durant la guerre civile. Enfin, il avertit que le terrorisme d’Etat pratiqué par l’Iran qui s’étend dans la région risque de dégénérer en embrasement gigantesque qui entraînera un prix humain considérable.

Photo illustration