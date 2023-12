Le camp de Shuja’iyya au nord de la Bande de Gaza était redouté. Les terroristes qui s’y trouvaient étaient considérés comme les plus dangereux et malheureusement, de nombreux soldats y ont perdu la vie. Les épisodes les plus douloureux ont été la perte de 9 soldats dans un même combat la semaine dernière et la mort de trois otages tués, par erreur, par les soldats israéliens.

Tsahal a annoncé aujourd’hui (jeudi) avoir terminé la conquête opérationnelle de Shuja’iyya. Les combats ont, aujourd’hui encore, été intenses. les soldats ont réussi à prendre le contrôle du centre de commandement du bataillon Shuja’iyya auquel appartenaient plusieurs terroristes qui ont participé aux massacres du 7 octobre.

Après avoir pris d’assaut les maisons des chefs de l’organisation du Hamas, les combattants ont saisi plusieurs éléments de renseignements.

En tout, plus de 100 bâtiments utilisés à des fins terroristes ont été détruits, des dizaines d’entrées de tunnels également et ont arrêté plusieurs terroristes qui se sont rendus d’eux-mêmes et qui ont été remis au Shabak pour interrogatoire.

Dans le centre de la Bande de Gaza, après avoir pris le contrôle du ”quartier des chefs”, Tsahal a fait exploser le réseau de tunnels souterrains qui s’y trouvait.

Au même endroit, les soldats ont trouvé des armes cachées dans des chambres d’enfants et une poupée piégée.