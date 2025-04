Tsahal a annoncé avoir éliminé Mohamed Hassan Mohamed Awan, le terroriste responsable de l’enlèvement de Shiri, Ariel et Kfir Bibas.

Il était aussi apparemment impliqué dans leur assassinat sauvage, quelques semaines après leur enlèvement.

Ce terroriste est entré plusieurs fois dans Nir Oz le 7 octobre et faisait partie des meneurs. Il a également enlevé des travailleurs thaïlandais et enlevé puis enterré Gad Hagay et Judy Lynn Weinstein, z’l

Le terroriste Mohammad Hassan Mohammad Awad était un commandant militaire au sein du renseignement, proche de hauts responsables de l’organisation terroriste « Katā’ib al-Mujāhidīn » dans la bande de Gaza. Dans le cadre de ses fonctions, il recrutait des agents terroristes en Judée-Samarie et dans tout Israël, par l’intermédiaire desquels il a planifié et exécuté des attentats contre des Israéliens.

»Pendant la guerre, l’organisation terroriste ‘Katā’ib al-Mujāhidīn’ et Mohammad Awad en particulier ont été impliqués dans la réalisation d’attentats contre Israël et contre les forces de Tsahal opérant dans la bande de Gaza », a déclaré le porte-parole de Tsahal. »Le Shabak et Tsahal continueront d’agir avec détermination pour localiser et neutraliser tous les terroristes appartenant aux différentes organisations impliquées dans le massacre sanglant du 7 octobre ».