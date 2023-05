Le cessez-le-feu évoqué hier ne semble pas d’actualité. Alors que des roquettes ont été lancées pendant toute la soirée sur le sud du pays, Tsahal a réalisé une nouvelle élimination ciblée.

Cette fois, c’est Ali Ghali, le responsable du réseau de roquettes du Djihad islamique qui a été tué. Il a été éliminé alors qu’il se cachait dans une planque à Han Younès. Deux autres terroristes du Djihad islamique qui se trouvaient avec lui ont été tués également.

Ghali était le responsable de tout le processus de lancement des roquettes sur Israël et, entre autres, des dernières salves lancées depuis le début de l’opération Bouclier et flèche, ainsi que pendant les opérations Gardien des murailles et Aube. Il avait déjà été visé par une tentative d’élimination en 2021 qui avait échoué.

Le Djihad islamique a déclaré: »La mort de notre officier responsable des missiles ne nous arrêtera pas. Nous sommes capables d’augmenter notre puissance de feu ».

Jusqu’à maintenant, depuis le début de l’opération Bouclier et flèche, Tsahal a atteint 158 cibles. 507 roquettes ont été tirées sur Israël, 154 ont été interceptées, la plupart sont tombées dans des terrains vagues, 110 sont tombées à l’intérieur de la Bande de Gaza. Quatre Gazaouis, dont une enfant de 10 ans, ont été tués par les roquettes lancées par le Djihad qui ont atterri à l’intérieur de Gaza.

La dernière roquette lancée sur Israël l’a été un peu avant minuit hier (mercredi), après que des maisons ont été touchées par des roquettes à Netivot, Ashdod et Ahskelon, sans faire, fort heureusement, de blessés. La nuit a été calme dans le sud du pays, mais les consignes de restrictions de la Défense passive sont toujours en vigueur.

Tsahal a, parallèlement, attaqué pendant toute la journée hier et cette nuit, de nombreuses cibles du Djihad islamique: infrastructures, sites de fabrication et de lancement de roquettes.