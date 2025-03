Tsahal et le Shabak ont attaqué et éliminé le terroriste Rashid Jahjouh, chef des services de sécurité générale de l’organisation terroriste du Hamas, qui avait remplacé à ce poste Sami Odeh. Ce dernier avait été éliminé par Tsahal en juillet dernier en même temps que Rouhi Mushtaha, chef du gouvernement du Hamas à Gaza.

De plus, le terroriste Ayman Atslakh, responsable de la région de Khan Younès au sein des services de sécurité générale du Hamas, a également été éliminé.

Tsahal souligne que « les services de sécurité générale, dirigé par Jahjouh, sont une structure secrète et centrale du Hamas. Ils sont notamment chargé d’identifier les ‘collaborateurs’, de sécuriser les hauts responsables de l’organisation et ses actifs à l’intérieur et à l’extérieur de la bande de Gaza, ainsi que de réprimer les opposants au régime terroriste du Hamas. De plus, cette structure est responsable de la collecte de renseignements qui aident les dirigeants du Hamas à prendre des décisions et à organiser des opérations terroristes contre l’État d’Israël. Jahjouh était également responsable de la propagande diffusée par le Hamas auprès de la population de Gaza afin de renforcer la légitimité du mouvement. »

Lors d’une autre frappe menée par Tsahal et le Shabak, Ismaïl Abd al-Al, un terroriste clé du réseau de contrebande d’armes de l’organisation terroriste du Jihad islamique, a été éliminé.

Dans le cadre de ses fonctions, il a dirigé la majorité des opérations de contrebande d’armes ces dernières années pour son organisation, en utilisant un réseau spécialisé dans le transport, le stockage et la contrebande d’équipements militaires et d’armes vers la bande de Gaza.