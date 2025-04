Le porte-parole de Tsahal a révélé ce soir (jeudi) que que Tsahal et le Shabak ont éliminé de manière ciblée 11 terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien, qui ont envahile territoire israélien et participé au massacre sanglant du 7 octobre. Parmi eux se trouvent des terroristes clés impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat de soldats et de civils israéliens. Neuf d’entre eux ont été éliminés lors de l’opération actuelle – »Force et Épée »:

Le terroriste Hassan Naam – responsable de l’enlèvement du sergent Shaked Dahan (z”l).

Le terroriste Ismaïl Shakhshekh – responsable du meurtre de civils israéliens ; il a lancé des grenades sur un abri au carrefour de Réïm et tiré un missile sol-air en territoire israélien.

Le terroriste Jalal Karaan – a participé à l’assassinat d’Inbar Hayman (z”l). Il a également pris part à l’attaque de la fête Nova et de bases militaires, tuant deux civils israéliens tout en filmant et diffusant les vidéos en ligne.

Le terroriste Mohammad Issa – a attaqué le kibboutz Mefalsim et participé au massacre.

Le terroriste Mohammad Shubakhi – a pénétré en Israël et participé au massacre.

Le terroriste Fares Karshin – a pénétré en Israël et participé au massacre.

Le terroriste Yahya Astal – a pénétré en Israël et participé au massacre.

Le terroriste Mohammad Zakar – a attaqué le kibboutz Nir Oz et participé au massacre.

Le terroriste Mohammad Astal – a pénétré en Israël et participé au massacre.

Deux autres terroristes importants ont été éliminés de manière ciblée par Tsahal et le Shin Bet avant l’opération Force et Épée:

Le terroriste Mohammad Atsfur – impliqué dans l’attaque contre le poste de commandement du commandant de brigade sud le 7 octobre.

Le terroriste Khaled Eddine – responsable du meurtre de civils israéliens ; durant le massacre du 7 octobre, il a utilisé les biens d’Arik et Hodaya Peretz (z”l).

»Tsahal et le Shabak continueront d’agir contre tous ceux qui ont participé au massacre sanglant du 7 octobre », a répété le porte-parole de Tsahal.