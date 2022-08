Aujourd’hui (lundi), le porte-parole de Tsahal a annoncé que les soldats du commando Yahalom avait détruit un tunnel de l’organisation terroriste du Hamas à Gaza. Il a été repéré grâce aux efforts ininterrompus de l’armée pour détecter ces tunnels et grâce aux moyens technologiques avancés dont dispose l’armée dans cette mission.

EXPOSED: This terrorist tunnel was dug by Hamas from inside Gaza City toward Israel.

Their goal?

To infiltrate into Israeli communities and attack innocent civilians.

We identified the tunnel, neutralized it and protected Israelis from this threat. pic.twitter.com/iBpEtNObGt

— Israel Defense Forces (@IDF) August 15, 2022