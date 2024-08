Des dizaines de roquettes ont été lancées la semaine dernière sur Gan Yavné, des localités du conseil régional de Lakhish et d’autres localités de la bordure de Gaza.

Tsahal a annoncé avoir détruit le site d’où ont été tirés ces missiles. Il se trouvait à proximité d’entrepôts de l’UNRWA.

Vidéo: Porte-parole Tsahal

Ces entrepôts servent au stockage et à la distribution de l’aide humanitaire à la population civile de la Bande de Gaza.

Des avions de chasse israéliens ont ciblé de manière précise le site de lancement de roquettes et l’a détruit. Après l’attaque, plusieurs explosions ont été entendues témoignant du fait que des munitions et des armes s’y trouvaient.

”L’organisation terroriste du Hamas viole en permanence le droit international, en utilisant méthodiquement les bâtiments civils et la population civile comme bouclier humain dans le cadre de ses activités terroristes”, a rappelé le porte-parole de Tsahal. Il a ajouté: ”Tsahal, par le biais du coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires, continuera à oeuvrer en coopération avec les organismes humanitaires dans la Bande de Gaza”.