Le porte-parole de Tsahal a indiqué que les combattants israéliens avaient découvert des valises remplies d’argent liquide dans une maison d’un des chefs du Hamas à Jabaliya, dans le nord de la Bande de Gaza.

En tout, 5 millions de shekels en liquide se trouvaient dans cette maison.

Par ailleurs, Tsahal poursuit ses opérations au nord et au sud de la Bande de Gaza. Ces dernières 24 heures, 150 cibles terroristes ont été attaquées, de nombreuses armes découvertes et détruites ainsi que des entrées de tunnels et d’autres infrastructures terroristes.

A Khan Younès, un sniper du Hamas a été repéré par les forces au sol. Ces dernières ont guidé l’aviation qui l’a éliminé.