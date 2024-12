Le ministre de la Défense, Israël Katz, a donné l’ordre à Tsahal d’approfondir sa présence au sud de la Syrie et de conquérir de nouvelles positions dans la zone tampon.

Katz a également ordonné d’agir pour créer un espace de sécurité nettoyé d’armes stratégiques lourdes et d’infrastructures terroristes dans la région sud – au-delà de la zone tampon – qui pourraient menacer l’État d’Israël – tout en établissant des contacts avec la population druze de la région et avec d’autres populations.

Le ministre souhaite, par ailleurs, continuer l’action pour détruire les armes stratégiques lourdes à travers la Syrie, notamment les missiles sol-air, le système de défense anti-aérienne, les missiles sol-sol, les missiles de croisière, les roquettes à longues portée et les missiles antinavires.

Parallèlement, l’armée israélienne agit pour prévenir et faire échouer toute tentative de renouvellement des la contrebande d’armes d’Iran vers le Liban via la Syrie, dans toute la Syrie et au niveau des frontières.