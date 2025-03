L’aviation israélienne a procédé cette nuit (lundi à mardi) à des attaques sur deux fronts différents.

Rafah au sud de la Bande de Gaza

L’armée israélienne a repéré un drone suspect qui s’introduisait depuis le territoire israélien dans la Bande de Gaza. L’aviation a attaqué un groupe de terroristes à Rafah qui s’apprêtait à récupérer ce drone. Ces drones servent à de la contrebande en faveut des terrroristes dans la Bande de Gaza.

Attaque au sud de la Syrie

Tsahal a frappé des cibles du régime syrien pour empêcher son renforcement militaire.

L’armée de l’air israélienne a mené des frappes cette nuit dans le sud de la Syrie, ciblant des infrastructures militaires stratégiques. Parmi les cibles visées se trouvent des radars et systèmes de détection, utilisés pour la surveillance et la collecte de renseignements aériens, des quartiers généraux et des installations militaires, de dépôts d’armes et des véhicules militaires appartenant au régime syrien.

»La présence de ces équipements en Syrie représente une menace pour Israël et les opérations de Tsahal. Les frappes ont été effectuées pour éliminer des menaces potentielles à l’avenir », a déclaré le porte-parole de Tsahal.