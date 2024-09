Donald Trump poursuit sa campagne pour la Maison Blanche en mettant en avant le danger que représente, selon lui, sa concurrente, Kamala Harris, pour Israël.

Hier soir (jeudi), il a tenu un discours devant un organisme juif qui soutient le parti républicain lors duquel il a affirmé: ”S’ils (les démocrates) gagnent, Israël est fini. S’ils gagnent, on peut oublier Israël, c’est ce qu’il se passera. Seuls un Président et une vice-présidente pourris sur le plan moral peuvent accuser Israël d’actes terroristes ignobles. Harris est la candidate des forces qui cherchent à détruire la civilisation occidentale et Israël. Si elle est élue, les organisations terroristes attaqueront Israël. Vous ne survivrez jamais s’ils sont élus”.

Trump a ajouté: ”Je travaillerai avec vous pour préserver la sécurité des Etats-Unis et pour qu’Israël soit avec nous pendant encore 1000 ans. Nous ne renoncerons pas. Nous allons rendre l’Amérique encore plus grande et Israël encore plus grand. Ce qui vous arrive est terrible, la mort et la destruction de la civilisation. Vous devez gagner cette guerre mais vous avez besoin d’un partenaire. Les marxistes radicaux ne seront jamais un partenaire s’ils gagnent les élections. Dieu bénisse Israël, Dieu bénisse l’Amérique”.