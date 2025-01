Le Président américain élu, Donald Trump, a posté sur son réseau social un message à l’annonce de la conclusion de l’accord pour la libération des otages.

»Je me réjouis du retour à la maison des otages israéliens et américains », écrit Trump.

Il s’engage ensuite à »continuer à travailler en étroite coopération avec Israël et nos alliés pour Gaza ne soit plus jamais un lieu sûr pour les terroristes. Nous continuerons à faire la paix à partir d’une position de force et nous utiliserons ce moment comme tremplin pour obtenir un cessez-le-feu qui élargira les accords d’Avraham ».

Il conclut en promettant: »Nous avons déjà tant de succès en étant en dehors de la Maison Blanche, imaginez les choses merveilleuses qui arriveront quand j’entrerai à la Maison Blanche ».

D’après certaines sources, Donald Trump a garanti à Binyamin Netanyahou que dès sa prise de fonction, il lèvera l’embargo imposé par l’administration Biden sur certaines armes pour Israël.